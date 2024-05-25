45 قتيلًا بينهم أطفال إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة منذ صباح السبت

نقلت قناة "الجزيرة" عنت مصادر طبية في قطاع غزة، قوله إنّه هناك "45 شهيدًا بينهم أطفال إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم السبت".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، عن أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 46 شهيدًا و130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وعليه، أعلنت الوزارة عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35903 شهداء و80420 إصابة"، منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنّه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".