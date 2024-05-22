الاب التوني ترأس عيد القديسة ريتا في رعية رميلة - ارده

احتفلت رعية مار سمعان رميلة- أرده قضاء زغرتا، بعيد القديسة ريتا في الكنيسة التي تحمل إسمها خلال قداس احتفالي ترأسه رئيس دير وثانوية مار جرجس عشاش الأب كليم التوني، عاونه النائب الأسقفي لشؤون الكهنة في أبرشية طرابلس المارونية المونسنيور سايد مرون.
بعد الإنجيل المقدس ألقى الأب التوني عظة تطرق فيها الى حياة القديسة ريتا شفيعة الأمور المستحيلة، طالبا من المؤمنين "التعلق بهذه القديسة العظيمة، معايدا جميع أبناء الرعية مقيمين ومغتربين".
في ختام القداس، أقيم زياح داخل الكنيسة بين المؤمنين للتبارك من صورة القديسة ريتا شفيعة الأمور المستحيلة.
