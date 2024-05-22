"حزب الله" نعى علي حسن سلطان من بلدة الصوّانة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسن سلطان "ساجد" مواليد عام 1991 من بلدة الصوّانة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحزب أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي بو طعام "نور الزهراء" مواليد عام 2000 من بلدة الطيبة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي جنوب لبنان، في حين يواصل "حزب الله" عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات عند الحدود مع لبنان، تزامنًا مع تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.