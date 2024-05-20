أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن "هجوم دام في أفغانستان استهدف سيّاحاً وأدى إلى مقتل ثلاثة إسبان وثلاثة أفغان"، موضحاً أن "مقاتلينا استهدفوا سياحاً مسيحيين ومرافقيهم الشيعة بالأسلحة الرشاشة في مدينة باميان الجبلية". وذكر التنظي، أن "الهجوم يأتي استجابة لتوجيهات قادة الدولة الإسلامية باستهداف رعايا دول التحالف أينما وجدوا". ويعدّ هذا الهجوم الدامي الأول ضدّ سياح أجانب منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 في بلد لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي سوى لعدد قليل من الدول.

كانت هذه تفاصيل خبر "داعش" تبنّت هجوماً استهدف سياحاً في وسط أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.