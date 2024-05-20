الارشيف / اخبار العالم

"داعش" تبنّت هجوماً استهدف سياحاً في وسط أفغانستان

أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن "هجوم دام في أفغانستان استهدف سيّاحاً وأدى إلى مقتل ثلاثة إسبان وثلاثة أفغان"، موضحاً أن "مقاتلينا استهدفوا سياحاً مسيحيين ومرافقيهم الشيعة بالأسلحة الرشاشة في مدينة باميان الجبلية".

وذكر التنظي، أن "الهجوم يأتي استجابة لتوجيهات قادة الدولة الإسلامية باستهداف رعايا دول التحالف أينما وجدوا".

ويعدّ هذا الهجوم الدامي الأول ضدّ سياح أجانب منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 في بلد لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي سوى لعدد قليل من الدول.

