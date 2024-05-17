"النشرة": سائقو الشاحنات اعتصموا عند نقطة فالوغا احتجاجاً على دوام المرور

افاد مراسل "النشرة"، في البقاع، بأن "للمرة الثانية في اقل من اسبوع نفذ سائقو واصحاب الشاحنات في لبنان اعتصاماً على الطريق الدولية بيروت شتورا عند نقطة فالوغا ورفعوا صناديق الشاحنات، في ظل انتشار كثيف للجيش اللبناني والقوى الامنية منعاً لقطع الطريق، احتجاجاً على دوام مرور الشاحنات على ضهر البيدر والصعوبات التي تواجهم والضغوطات من قبل القوى الامنية ومصادرة الحمولة وتقديمه للبلديات".

واشار الى ان خلال الاعتصام تحدث البعض من السائقين مطالبين بـ"الإبقاء على الدوام المعترف به صباحا فقط 6:30 _9:30 صباحاً. وإلغاء الدوام على طريق ضهر البيدر _شتورة، بالإضافة الى منع طلب القسائم من سائقي الشاحنات (فالقسائم هي من مسؤولية الكسارات وليس اصحاب الشاحنات)".

كما طالبوا بـ"منع مصادرة البضاعة من سائقي الشاحنات او تسليمها للبلديات، والغاء دوام الشاحنات( ٤_٧ مساء) في جبل لبنان، وتعديل قانون الطوناج وعدم التعرض لسائقي الشاحنات بهذا الخصوص نهائيا لحين تعديل القانون".