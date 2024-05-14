اردوغان أكد تحويل كنيسة المخلّص في خورا إلى مسجد: سيبقى مفتوحا للجميع

أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في حضور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تحويل كنيسة المخلص الأرثوذكسية الأثرية في خورا في اسطنبول إلى مسجد، على الرغم من دعوات اليونان لعدم المضي قدماً في الخطوة.

وكشف إردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع ميتسوتاكيس في أنقرة إنّ "مسجد كاريه بشكله الجديد سيبقى مفتوحا للجميع".

وأشار الرئيس التركي إلى أنّه قال لرئيس الوزراء اليوناني "فتحنا مسجد كاريه للصلاة وللزيارات بعد أعمال ترميم دقيقة وفقاً للقرار الذي اتّخذناه في العام 2020".

وأضاف "نولي أهمية كبيرة لحماية أيّ نصب تذكاري هو جزء من التراث الثقافي لليونسكو وجعله متاحا لفائدة أمتنا والبشرية جمعاء".

وكان رئيس الوزراء اليوناني أبدى معارضته تحويل الكنيسة التي تحتوي لوحات جدارية تمثل "الدينونة" تعود للقرن الرابع عشر إلى مسجد.