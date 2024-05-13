توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية "جاد" ونقابة الصيادلة لتطوير سبل التعاون وتبادل الخبرات

وقّعت "​جمعية جاد​" ممثّلةً برئيسها جوزيف حواط، وبحضور أعضاء الجمعيّة، مذكّرة تفاهم مع ​نقابة الصيادلة​ ممثّلةً بالنّقيب جو سلوم ، خلال مؤتمر "يوم الصيدلي". وتهدف المذكّرة إلى "تطوير سبل التّعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات من خلال التّوعية ، التدريب والمساعدة الطبيّة والاستشاريّة/ نحو هدف واحد ومشترك هو مجتمع صحي وآمن".

