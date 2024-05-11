“الخارجية الفلسطينية” ترحب بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤكد أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يؤكد على أحقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة، ومنحها حقوق وامتيازات إضافية في الأمم المتحدة ومؤسساتها وأذرعها المختلفة.

أكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس لقرار خاص بعضوية دولة فلسطين في المنظمة، بأغلبية 143 صوتاً يؤكد على أن فلسطين تستوفي كافة الشروط الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة الرابعة وبذلك فإنها تستحق ومؤهلة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وشددت على أن التصويت هو رسالة تأكيد واضحة من المجتمع الدولي للحق الطبيعي والقانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتطلعاته نحو التحرر والاستقلال والعيش على أرضه في أمن وسلام كباقي شعوب العالم، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى حماية وصيانة حل الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ونوهت بأن تعزيز مكانة فلسطين في الأمم المتحدة هو تعزيز للسلام والحلول القائمة على الدبلوماسية متعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.