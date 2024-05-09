الجيش الإسرائيلي: بدأنا عملية في منطقة الزيتون وسط قطاع غزة بمهاجمة نحو 25 هدفًا

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "مقاتلي الجيش وجهاز الأمن العام بدأوا عمليّةً بقيادة الفرقة 99، في منطقة الزيتون وسط ​قطاع غزة​، للاستمرار في تفكيك البنى التحتيّة الإرهابيّة والقضاء على المخرّبين في المنطقة".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "بتوجيه استخباراتي، بدأت العمليّة بطلعة هجوميّة نفّذتها طائرات حربيّة تابعة لسلاح الجو، تمّت خلالها مهاجمة نحو 25 هدفًا"، وادّعى أنّ "من بين الأهداف الّتي تمّت مهاجمتها مبانٍ عسكرية، أنفاق هجوميّة، مواقع استطلاع، مواقع قنص وبنى تحتيّة أخرى".