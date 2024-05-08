بوشكيان في اطلاق المحفظة التأمينية الشاملة للسلامة: خدمات يحتاجها الصناعي حمايةً لمؤسّستِه

أطلقت شركة Brics المحفظة التأمينية الشاملة - الجيل الثالث ومشروعها للسلامه العامة وإدارة المخاطر في القطاع الصناعي، في حفل أقيم في فندق الهيلتون-الحبتور في سن الفيل.

واشار وزير الصناعة جورج بوشكيان، الى انه "يسعدني أن أشارككم اطلاق المحفظة التأمينية الصناعيّة الشاملة-الجيل الثالث مع شركة BRICS ورئيسها زياد شهاب الدين الحريص على القطاع الانتاجي وتأمين بيئة حاضنة للسلامة العامة داخل المصانع، تشمل الموظّفين والعمّال والآلات والبناء والبضائع المنتجة أو المواد الأوّلية".

ولفت الى ان "في الحقيقة، هذه الخدمات يحتاجها الصناعي بكلّ تأكيد حمايةً لمؤسّستِه وعمّاله على السواء. ففي حال وقوع أيّ حادث، تكون المحفظة التأمينية التي اختارها حاضرة لتغطية كلفة الأضرار والخسائر"، موضحا أن "هذا الأمر يتطلّب بالموازاة، قيام الصناعي باتّخاذ الاجراءات الحمائية الضرورية من اطفائيات، وفصل المواد الملتهبة وفرزها ووضعها في أماكن خاصة بعيدة عن المنتجات والامدادات الكهربائية وغيرها. كما هو مطالب بأن يُكلِّف الدفاع المدني والصليب الأحمر وغيرهما من المؤسسات والجمعيات المعنية، بتدريب الموظفين والعمال على مواجهة الحريق واسعاف المصابين بانتظار وصول فرق الإغاثة".

وأكد أن "التأمين في عصرنا الحالي ضروري وواجب ولا غنى عنه. وهو رفيق درب الصناعي في نشاطه وعمله. لذلك، أتمنى على الصناعيين جميعاً أن يأخذوا الأمر بجدّية مطلقة، هم "بَيّ الصبي" كما يُقال. إنهم الأكثر حرصاً على ديمومة عملهم وعلى سلامة عمّالهم".

وهنأ وزير الصناعة شركة BRICS على "مواكبتها للتأمين الصناعي وتطويره بشكل دائم ليغطّي أكثر على صعيد الخدمات والتعويض والسلامة والاصابات".