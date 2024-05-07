"حماس": ندعو الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف التصعيد

دعت حركة "حماس"، "الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف التصعيد الذي يهدد حياة مئات آلاف المدنيين"، مؤكدة ان "اقتحام معبر رفح جريمة تؤكد نية الاحتلال تعطيل جهود الوساطة لمصالح شخصية لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته المتطرفة". ولفتت الى ان "اقتحام الاحتلال معبر رفح تصعيد خطير ضد منشأة مدنية محمية بالقانون الدولي يهدف لمفاقمة الوضع الإنساني".

