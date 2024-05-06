تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشفت السفيرة سها جندي، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء مصر في الدول.

وقالت السفيرة سها جندي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن الوزارة تقدم 14 خدمة للمصريين بالخارج، أبرزها، الدفع بالعملة الصعبة بتخفيضات ميسرة في التسوية التجنيدية والتي بدأت من 1 مايو، والتخفيضات على تذاكر الطيران، وشهادات المعاش بالدولار، والأوعية الادخارية في البنوك المصرية للدولار، وشراء الوحدات السكنية والمقابر بالعملة الدولارية.

وتابعت السفيرة سها جندي قائلة: الوزارة تستعد لإطلاق صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التضامن، مضيفة: "هو صندوق استثماري ينفق على أي طارئ يحدث للمصريين بالخارج، وتمويله بعضوية للمواطن في الخارج، والإعلان عنه رسميا قريبا حال الانتهاء منه، ويرعى كل أعضاؤه من المصريين بالخارج والذي يصل عددهم لـ14 مليون مواطن".

واختتمت : نعمل على إطلاق منصة الإجازات للمصريين بالخارج، لمن يريد مد الإعارات، ومد إجازته في العمل الخاص به في مصر دون الحضور للدولة، مع إعداد تطبيق المصريين في الخارج وإطلاق مرحلته الأولى قريبا، والمرحلة الثانية سيكون بها «سوق المصريين بالخارج» لكل منتجات مصر في دول الخليج وأوروبا.



