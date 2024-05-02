إلغاء 13 رحلة وتحويل مسارات 5 .. ربكة في حركة الطيران بسبب الطقس السيئ في الإمارات

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت مطارات دبي، اليوم الخميس، عن إلغاء 13 رحلة وتحويل مسارات 5 بسبب الحالة الجوية التي تتعرض لها الإمارات.

وأعلنت شركة طيران الإمارات في بيان، اليوم الخميس، إعادة جدولة بعض الرحلات من مطار دبي خلال اليوم نظرا لسوء الحالة الجوية، وفقا لما أوردته "الحدث" في بيان عاجل.

بدورها، أعلنت شركة "فلاي دبي"، تأخير بعض رحلاتها بسبب الحالة الجوية اليوم الخميس.

ورفعت الإمارات مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة ومن المتوقع أن تستمر حتى غد الجمعة.

وذكرت الهيئة، في بيان أمس الأربعاء، أنه تم عقد اجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية بمشاركة وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وجهات حكومية ذات العلاقة، وتم التأكيد على ضرورة تفعيل خطط استمرارية الأعمال، واستمرار المتابعة والتقييم للحالة الجوية وتأثيراتها على كافة مناطق الدولة.

وأوصت وزارة الداخلية بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي طبقا لتطورات الحالة وتأثيرها.