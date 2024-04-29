منخفض جوي متوسط الفاعلية يؤدي إلى  طقس ممطر حتى يوم الخميس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس متقلّب مع أجواء سديمية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الاثنين، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفاعلية يؤدي إلى طقس ممطر، ويستمر تأثيره حتى يوم الخميس حيث ينحسر تدريجياً.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

وحذرت من سوء الرؤية على المرتفعات المتوسطة ومن خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الامطار.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال. تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الداخلية والشمالية اعتباراً من الظهر، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات البرد.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحياناً وتكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، مع احتمال تساقط حبات البرد.

الأربعاء: غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب كثيف على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد خاصة على الجبال وفي الداخل، وتتراجع حدّتها اعتباراً من الليل.

الخميس: غائم إلى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب كثيف على المرتفعات. تتساقط بعض الأمطار المتفرقة خاصة شمال البلاد، وتنحسر تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.