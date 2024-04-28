طلبت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي، من "السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جميع الطرقات بسبب تساقط امطار خفيفة التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية".

كانت هذه تفاصيل خبر "التحكم المروري" طلبت من السائقين توخي الحذرعلى جميع الطرقات تجنبا للانزلاقات بسبب الامطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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