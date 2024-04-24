لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.. المعمل الجنائي يعاين موقع حريق مصنع النصر للمسبوكات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

يعاين فريق من المعمل الجنائي موقع أحد مصانع شركة النصر للمسبوكات المصرية، بقرية طناش التابعة لقسم الوراق بالجيزة، للوقوف على أسباب وملابسات الحريق وإعداد تقرير فني عن بداية نشوبه ونهايته والعوامل التي ساعدت على انتشار الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الحريق، ومن المقرر الاستماع إلى شهود عيان الواقعة والمسئولين عن المكان الذى نشب به الحريق على سبيل الاستدلال للوقوف على ملابسات الواقعة.

وسيطر رجال الحماية المدنية في الجيزة، على حريق هائل شب في أحد مصانع شركة النصر للمسبوكات المصرية، بقرية طناش التابعة لقسم الوراق بالجيزة، وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقت الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا بحدوث حريق هائل في أحد مصانع النصر للمسبوكات المصرية بقرية طناش، ما تسبب في التهام النيران محتويات المصنع دون وجود خسائر في الأرواح.

وعلى الفور تم إرسال 3 سيارات إطفاء إلى مقر الحريق، حيث تمت السيطرة على ألسنة اللهب عقب فصل التيار الكهربائى والغاز عنها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بالتحريات.