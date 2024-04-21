بريطانيا: سجن لاجئ سوداني حاول حَرْق مُسنَّين بعد أدائهما الصلاة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_منوعات

أعلن مكتب الادعاء الجنائي في بريطانيا، أن لاجئاً سودانياً عمره 29 عاماً تقرر إيداعه مستشفى الأمراض العقلية إلى أجل غير مسمى. وينص الحكم، الذي أصدرته محكمة بمدينة بيرمينغهام، أن السوداني محمد أبكر أدين بتهمة الشروع في قتل مسنين مسلمين عند خروجهما من المسجد بعد أداء الصلاة، ولا يجوز إطلاقه من المستشفى إلا بموافقة وزير الداخلية. وارتكب أبكر جريمتيه بشكل منفصل في فبراير ومارس 2023. وفي الهجوم الأول صب أبكر البنزين على مسلم عمره 82 عاماً أمام مسجد المركز الإسلامي بضاحية إيلينغ (غرب لندن) مساء 27 فبراير 2023. أما الجريمة الثانية فقد استخدم أبكر الطريقة نفسها لحرق مصلٍّ عمره 70 عاماً أمام مسجد شارع دادلي في بيرمينغهام في 20 مارس 2023.

وأشار مكتب الادعاء الجنائي إلى أن الجاني لم يكن حاملاً لأي أيديولوجيا، وعوملت الحادثتان باعتبارهما جنائيتين وليستا إرهابيتين. ووصل أبكر إلى بريطانيا من السودان في 2017. وأصدرت محكمة بيرمينغهام أمراً بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، مع توصية بألا يتم إطلاقه إلا بموافقة وزير الداخلية. وتسببت الحادثتان في جروح خطيرة وتبعات نفسية على المجني عليهما، وأثارت قلقاً شديداً وسط المسلمين في لندن وبيرمينغهام.