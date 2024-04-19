ماكرون تشاور مع بري هاتفيا خلال لقائه ميقاتي: نسعى لتجنب تصاعد العنف بين لبنان واسرائيل

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في باريس، "التزام فرنسا بذل كل ما في وسعها لتجنب تصاعد أعمال العنف بين لبنان واسرائيل"، بحسب ما نقل الإليزيه.

واضافت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الرئيس الفرنسي الذي التقى أيضا قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون "أكد عزمه على مواصلة تقديم الدعم الضروري للقوات المسلحة اللبنانية".

وتابعت أن "ماكرون يواصل التحرك من أجل استقرار لبنان بحيث تتم حمايته من الأخطار المتصلة بتصعيد التوترات في الشرق الاوسط. وفي هذا السياق، ذكر بالالتزام الفرنسي في إطار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وشدد على مسؤولية الجميع حيالها لتتمكن من ممارسة مسؤولياتها في شكل كامل".

واورد البيان ايضا أن "فرنسا ستتحرك في هذا الاتجاه مع جميع من هم مستعدون للمشاركة في شكل أكبر، وخصوصا شركاءها الأوروبيين، وفق ما توصل اليه المجلس الاوروبي الطارىء" الذي عقد الاربعاء والخميس في بروكسل.

كذلك، تشاور ماكرون هاتفيا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكرر دعوته "المسؤولين السياسيين الى ايجاد حل للازمة المؤسساتية التي تضعف لبنان".