نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين تأكيدهم بأن "الهجوم نفذ بطائرات مسيّرة صغيرة يرجح أن تكون أطلقت من داخل إيران". واكد المسؤولون الايرانيون انه "جرى إسقاط مسيّرات صغيرة في منطقة تبريز على بعد 500 ميل شمالي أصفهان".

كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين: الهجوم نفذ بطائرات مسيّرة صغيرة يرجح أن تكون أطلقت من داخل إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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