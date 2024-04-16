شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: مصر صوت البلدان النامية باجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية المشاركة المصرية باجتماعات الربيع، حيث تمثل صوت البلدان النامية والإفريقية؛ من أجل إصلاح الهيكل المالى العالمى، لصالح تلك البلدان.

وقال أحمد سمير زكريا، على هامش مشاركته بفعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2024، والتي انطلقت الاثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 أبريل الحالي تحت عنوان "اجتماعات الربيع 2024: رؤية لإحداث التأثير"، إن الدولة المصرية تطرح رؤيتها في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، وآثارها السلبية على الدول النامية، وكيفية التعامل لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى، بجانب استعراض المسار الاقتصادي المصري وفرص النمو.

وأوضح أن اجتماعات الربيع، تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل أوضاع عاليمة إقليمية مضطربة، وهي بمثابة بوصلة لمجتمع الأعمال والاستثمار العالمى، مضيفًا أن الاجتماعات فرصة لاستعراض التجربة المصرية ودعم جذب تدفقات استثمارات أجنبية جديدة.

و تعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي (IMF) ومجموعة البنك الدولي (WBG) هي اجتماعات سنوية، تجمع تحت مظلتها، محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وأعضاء المجالس البرلمانية، والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونة.

وتلعب هذه الاجتماعات دوراً حاسماً في تشكيل تطور الاقتصادية العالمية وإيجاد حلول لتحديات التنمية الكبرى التي تواجه دول العالم .

وستتضمن الاجتماعات أيضاً ندوات، وجلسات إحاطة إقليمية ومؤتمرات صحفية، وغيرها من الفعاليات التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية، والنظام المالي العالمي.