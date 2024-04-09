"حزب الله": استهداف تحرك لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بقذائف المدفعية

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية في الساعة (11:10) من مساء الاثنين 08-04-‌‏2024، تحركاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بقذائف المدفعية".

