المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة "حاتسريم" الجوية وهدف حيوي في إسرائيل

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، استهداف قاعدة "حاتسريم" الجوية وهدف حيوي في إسرائيل خلال الـ72 ساعة الماضية.

واكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق الأهداف التالية خلال الـ 72 ساعة الماضية بالأسلحة المناسبة: قاعدة حاتسريم الجوية في بئر السبع وهدف حيوي في أراضينا المحتلة"، وأكدت "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء"

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في وقت سابق اليوم، استهداف ميناء عسقلان النفطي وهدفين حيويين في إسرائيل خلال الـ72 ساعة الماضية.