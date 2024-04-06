"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا فجرًا مصافي النفط في حيفا بواسطة الطيران المسيّر

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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزة، وردًّا على المجازر الّتي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيّين الفلسطينيّين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في العراق يوم الأربعاء الموافق 2024-04-03، هدفًا حيويًّا في أراضينا المحتلّة؛ بواسطة السّلاح المناسب".
وكشفت في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة في العراق استهدفوا فجر اليوم السّبت 2024-04-06، بواسطة الطّيران المسيّر، مصافي النفط في حيفا بأراضينا المحتلّة"، مؤكّدةً "استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء، استكمالًا للمرحلة الثّانية لعمليّات مقاومة الاحتلال".
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