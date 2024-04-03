رئيس الوزراء البولندي: الهجوم على عمال الإغاثة بغزة يضع التضامن مع إسرائيل أمام امتحان

اشار رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الى إن "الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني في غزة، من بينهم بولندي، ورد فعل إسرائيل عليه، يضع التضامن مع هذا البلد "أمام امتحان".

وذكر في تصريح، متوجّها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والسفير الإسرائيلي في وارسو "اليوم تضعان هذا التضامن أمام امتحان. الهجوم المأسوي على المتطوعين ورد الفعل عليه يثيران غضبا مفهوما".