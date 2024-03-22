"الوطن" القطرية: العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني يؤكد تحدي الاحتلال للمجتمع الدولي

ذكرت صحيفة "الوطن" القطريّة، أنّ "العالم يشهد حراكًا واسعًا من أجل وضع حدّ للعدوان ال​إسرائيل​ي المتواصل على ​قطاع غزة​، حيث أعلن وزير الخارجيّة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​ أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ قدّمت مشروع قرار إلى ​مجلس الأمن الدولي​، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، مرتبطًا بالإفراج عن الرّهائن في قطاع غزة، معربًا عن اعتقاده بأنّ هذا المشروع "سيبعث برسالة قويّة وبمؤشّر قوي".

ولفتت إلى أنّ عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على ​الشعب الفلسطيني​، يؤكّد تحدّي الاحتلال للمجتمع الدولي، المطالَب بالتّدخّل بجدّيّة لوقف جرائم الاحتلال الّتي انتهكت جميع المحرّمات في ​القانون الدولي​، خاصّةً قرار ​محكمة العدل الدولية​ الّذي طالب إسرائيل بكلّ وضوح بوقف حربها على الشّعب الفلسطيني.

ورأت "الوطن" أنّ الطّريق الصّحيح حاليًّا لإنهاء دوّامة العنف والتّصعيد، هو الامتثال للشّرعيّة الدّوليّة، والاعتراف بحقوق الشّعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدّولة الفلسطينيّة.