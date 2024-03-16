الشرطة الأميركية تلاحق شابا قتل 3 أشخاص في إطلاق نار

ابوظبي - سيف اليزيد - قُتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ضواحي مدينة فيلادلفيا، صباح اليوم السبت، وقد فر المشتبه به بعدما سرق سيارة، وهو ملاحق، وفق ما أفادت الشرطة ووسيلة إعلامية محلية.

وأكّدت الشرطة في منطقة "ميدلتاون تاونشيب" في شمال فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، في صفحتها على موقع فيسبوك، أن أعيرة نارية أطلقت في "فولز تاونشيب" وأدت إلى "ضحايا عدة".

وقالت الشرطة إنه لم يتّضح ما إذا كانت الطلقات النارية "محددة الهدف أو عشوائية".

لكن الشرطة تعرّفت على المشتبه به وهو مشرّد يبلغ 26 عاما يدعى أندريه غوردون. ووصفته بأنه "في غاية الخطورة" وحذّرت من أنه مسلّح على ما يعتقد ببندقية هجومية.

وأوردت وسيلة إعلامية محلية، نقلا عن مصادر في الشرطة، قولها إن المشتبه به يتنقّل بسيارة مسروقة وقد قتل شخصين كانا يعيشان في منزل في مدينة "فولز تاونشيب" في منطقة "ليفيتاون"، ثم قتل شخصا ثالثا في منزل مجاور.

وقالت المصادر إنه فر بعدما سرق سيارة أخرى من أمام متجر، موضحة أن سائق السيارة لم يصب بأذى.

وفي تحديث، قالت شرطة "ميدلتاون" إن "مصادر في ترينتون أفادت بأنها ضبطت السيارة لكنها لم تلق القبض على المشتبه به".

وحضّت الشرطة في فولز تاونشيب وحاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، سكان المنطقة على ملازمة أماكنهم والاحتماء.