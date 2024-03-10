دفاع غزة: إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة الدولية زاد من عدد الضحايا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة الدولية زاد من عدد الضحايا، داعيا إلى البحث عن حلول جذرية لإغاثة المواطنين بطريقة آمنة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، في بيان إن "إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة الدولية لم يحد من أزمة المجاعة التي يعاني منها أبناء شعبنا في قطاع غزة بل زاد من عدد الضحايا الباحثين عن لقمة العيش".

وأوضح أن "استمرار العمل بهذا الأسلوب في تقديم الإغاثة للمواطنين قد تسبب في سقوط عدد من الضحايا والإصابات في صفوف المواطنين".

وأشار إلى "ضرورة البحث عن حلول جذرية لثبوت عدم جدوى هذا الأسلوب في إغاثة المواطنين الذين يعانون من المجاعة في قطاع غزة".

كما شدد على أهمية إدخال هذه المساعدات عبر منافذ القطاع وإيصالها بطريقة آمنة لجميع المواطنين المحاصرين تجنباً لوقوع مزيداً من الضحايا.

ونفذت عدة دول مؤخرا إنزالات جوية لإيصال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع مع تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية به منذ أكتوبر 2023.