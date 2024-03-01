الشرطة الكينية تتصدى لعنف العصابات في هايتي

ياسر رشاد - القاهرة - نشر حوالي 1000 ضابط شرطة كيني في هايتي، في محاولة لمكافحة عنف العصابات المستعر.

وفي العام الماضي، تطوعت كينيا لقيادة قوة أمنية متعددة الجنسيات في الدولة الكاريبية المضطربة.

لكن في يناير، أوقفت المحكمة العليا الخطة، وقضت بأن الحكومة لا تملك سلطة نشر الشرطة في بلدان أخرى دون اتفاق.

كما قضت بأن مجلس الأمن القومي يفتقر إلى السلطة القانونية لإرسال الشرطة إلى خارج كينيا.

ووصل رئيس وزراء هايتي يوم الخميس إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لإنقاذ الخطة.

في يناير، قال مبعوث للأمم المتحدة إن عنف العصابات في هايتي قد وصل إلى "نقطة حرجة"، حيث تم الإبلاغ عن ما يقرب من 5000 حالة وفاة العام الماضي، أي أكثر من ضعف العدد الذي شوهد في عام 2022. بينما في ذلك الشهر وحده ، قتل أو جرح أو اختطف أكثر من 1100 شخص.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو في بيان يوم الجمعة إنه ورئيس وزراء هايتي أرييل هنري وقعا اتفاقا وناقشا الخطوات التالية لتمكين التتبع السريع لنشر القوات.

وإلى جانب الضباط الكينيين، التزمت جزر البهاما بإرسال 150 فردا. وقالت جامايكا وولاية أنتيغوا وبربودا إنهما على استعداد للمساعدة، في حين تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 158 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) لدعم نشر القوات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عرضت بنين إرسال 2000 جندي.

ومع ذلك، يعارض العديد من الكينيين نشر القوات، بحجة أن التحديات الأمنية تحتاج أولا إلى معالجتها في الداخل.

وقال السياسي المعارض إيكورو أوكوت، الذي قدم الالتماس الأولي ضد نشر القوات، لوكالة فرانس برس للأنباء يوم الجمعة إنه سيرفع دعوى "بتهمة ازدراء المحكمة".

وقال "سنشكك في صحة هذا الاتفاق السري".

هايتي هي أفقر دولة في نصف الكرة الغربي وازداد عنف العصابات بعد اغتيال الرئيس السابق جوفينيل مويس عام 2021. ولم يحل أحد محل مويس ولم تجر انتخابات منذ عام 2016.

وبموجب اتفاق سياسي أبرم بعد اغتيال مويس، كان من المفترض أن تجري هايتي انتخابات، وأن يتنازل هنري غير المنتخب عن السلطة بحلول 7 فبراير، لكن ذلك لم يحدث.

لم تجتاح البلاد اضطرابات مدنية وسياسية واسعة النطاق فحسب ، بل مع وجود مساحات شاسعة منها تحت حكم العصابات ، فإن اقتصاد هايتي ونظام الصحة العامة في حالة يرثى لها أيضا.

في الأسابيع الأخيرة، خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بتنحي هنري بعد أن رفض القيام بذلك كما كان مقررا.

ومنذ مغادرته البلاد إلى كينيا، تصاعد العنف في بورت أو برنس بشكل أكبر، حيث أعلن زعيم العصابة البارز جيمي شيريزييه (الملقب ب "الشواء") عن هجوم منسق من قبل الجماعات المسلحة للإطاحة برئيس الوزراء.

"جميعنا، الجماعات المسلحة في البلدات الإقليمية والجماعات المسلحة في العاصمة، متحدون اليوم"، قال ضابط الشرطة السابق، الذي يعتقد أنه مسؤول عن العديد من المذابح في بورت أو برنس، في شريط فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل بدء الهجمات.

"البلد في وضع لم يعد بإمكانه التعامل معه. البلد لا يدار ، لا يوجد زعيم ، السكان في مجاعة ، لا يستطيع الناس الخروج بسبب انعدام الأمن.

"السكان متعبون ، لا يمكنهم تحمل المزيد من التحمل".

الهدف الأول من معركتنا هو ضمان عدم بقاء حكومة أرييل هنري في السلطة بأي وسيلة".

وأسفرت موجة تبادل إطلاق النار والذعر العام في العاصمة عن مقتل أربعة من ضباط الشرطة وإصابة خمسة آخرين.

وتقول التقارير إن المطار تعرض للهجوم، وألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها، وأن طلاب الجامعات احتجزوا رهائن لفترة وجيزة برصاصة واحدة وأصيبوا بجروح.