شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة مالية تلاحقك عند التخلف عن تطعيم طفلك وفقا للقانون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، على حقوق عديدة كفلها هذا التشريع لضمان سلامة وصحة الطفل ورعايته، ومن بين هذه الإشكاليات التي تم حسمها كان تطعيم الأطفال وتحصينهم ضد الأمراض المعدية.

وألزم التشريع أولياء الأمر بضرورة تحصين أطفالهم بالتحصينات التي تجرى داخل مكاتب الصحة والوحدات الصحية دون مقابل.

وفرض قانون الطفل عقوبات تلاحق من يخالف ذلك الأمر، بموجب المادة 25 التي تقضى بضرورة تطعيم طفلك وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وتبلغ قيمة الغرامة بما يتراوح من 20 جنيها الى 200 جنيه، دون الإخلال بقانون العقوبات.

ووفقا للمادة القانونية، يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل في حضانته.