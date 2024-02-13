أردوغان: الطريق المؤدي للسلام والاستقرار في منطقتنا يمر من تأسيس دولة فلسطينية

رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "الطريق المؤدي للسلام والاستقرار في منطقتنا يمر من تأسيس دولة فلسطينية"، مؤكدا "أننا لن ندع الفلسطينيين وحدهم ومن دون حماية".

واشار في كلمة خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات والمقامة، الى إن "إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي ولم تتخل عن الاحتلال والسرقة والتدمير والمجازر منذ عقود"، مشددا على أن "الطريق المؤدي للسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقتنا يمر من تأسيس دولة فلسطينية". وأكد أنه "على إسرائيل التوقف عن السعي وراء أحلام توسعية إذا كانت تريد السلام، والقبول بدولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967".

ورأى أردوغان أن "أي خطوة ستبقى منقوصة ما لم تنشأ دولة فلسطينية ذات سيادة موحدة جغرافيا على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، جازما "أننا لن ندع أبدا إخواننا الفلسطينيين وحدهم ومن دون حماية".

وعبّر عن أسفه "لما شهدته الأونروا مؤخرا من استهداف لسمعتها بشكل مبالغ فيه"، داعيا "الدول ذات الضمائر الحية إلى دعم الأونروا التي تمثل شريان حياة لستة ملايين لاجئ في الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين".