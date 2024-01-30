لتعزيز التعاون القضائي المشترك.. النائب العام يستقبل وفدًا من النيابة العامة الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم الثلاثاء، وفدًا من النيابة العامة الروسية.

جاء ذلك في ضوء اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين مكتب النائب العام في مصر، ومكتب النائب العام لروسيا الاتحادية، في مجالات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، وكذا في مجال مكافحة الجريمة بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد وحماية حقوق وحريات الإنسان، وجدول الأعمال المكمل لها، وفي إطار التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين النيابتيْن وخطة تبادل الخبرات الموقعة بينهما.

وأكد النائب العام على الرغبة الكاملة في تعزيز التعاون بين النيابتيْن في كافة مجالات منع الجريمة وتبادل الخبرات في مجال التدريب، فيما بين الجهازيْن القضائييْن، وفقًا لاتفاقية التعاون القضائي وجدول الأعمال المكمل لها.

يشار إلى أنه قد عقدت بالأمس، بمكتب النائب العام، مائدة مستديرة بين النيابتيْن، تم التباحث خلالها حول سبل تبادل الخبرات العملية في مجال مكافحة الجرائم البيئية، على إثر قيام بعض الجماعات الإجرامية المنظمة باستغلال الموارد الطبيعية بصورة جائرة على البيئة لتحقيق مكاسب غير شرعية.

اقرأ أيضًا:

اعترافات غادة والي: تصميمات محطة كلية البنات "كانت بدون مقابل"

عصفورة غادة والي.. غضب بسبب "الإله حورس"

المحكمة تعاقب غادة والي بالحبس 6 أشهر في قضية سرقة تصميمات مترو "كلية البنات"

بالفيديو.. لحظة إزالة رسوم جداريات مترو أنفاق كلية البنات المسروقة