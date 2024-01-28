«أوتشا»: عدم وصول الغذاء والماء والمساعدات إلى غزة يفاقم الوضع الكارثي

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (وكالات)

أعرب مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا» عن أسفه لعدم القدرة على إيصال الغذاء والماء والمساعدات الطبية إلى قطاع غزة، «الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً».

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، إن «سكان غزة يعانون أهوالاً تفوق التصور منذ قرابة 4 أشهر»، مؤكداً أن هذا ليس وقت التخلي عنهم.

وأضاف أن احتياجات سكان القطاع لم تكن أعلى في أي وقت مضى مما هي عليه الآن، محذراً من أن «القدرة على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة لم تتعرض لمثل هذا التهديد من قبل».

وتابع قوله «يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنح سكان غزة لحظة أمل».

ومنع متظاهرون إسرائيليون، أمس، دخول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية كانت متجهة إلى جنوب قطاع غزة، من العبور إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت هيئة تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية «كوغات»، إن «نحو 200 متظاهر مرتبطين بأقارب المحتجزين في غزة، تجمعوا قرب معبر كرم أبو سالم، وطالبوا بعدم وصول المساعدات إلى قطاع غزة إلا بعد إطلاق سراحهم».