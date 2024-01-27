رئيس مجلس النواب الأميركي: يبدو أن مجلس الشيوخ غير قادر على الاتفاق على تجديد التمويل العسكري لأوكرانيا

أكّد رئيس مجلس النّواب الأميركي مايك جونسون، في رسالة إلى النّواب، أنّ مجلس الشّيوخ "غير قادر على ما يبدو على التّوصل إلى اتفاق" بشأن تجديد التّمويل العسكري ل​أوكرانيا​، مشيرًا إلى أنّ ​الحزب الجمهوري​ لن يوافق عليه على أيّ حال في مجلس النّواب، وهذا يعني أنّه "سيصله ميتًا".

وكان ​مجلس الشيوخ الأميركي​ يقترب من التّوصّل إلى اتفاق بين الحزبَين الجمهوري والدّيمقراطي، من شأنه تقديم مساعدات ضخمة إلى ​الجيش الأوكراني​. وبإصرار من الجمهوريّين، وافق الحزب الدّيمقراطي الّذي ينتمي إليه الرّئيس ​جو بايدن​، على ربط قانون تقديم المساعدات مع حزمة تغييرات واسعة النّطاق للأمن على الحدود بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​المكسيك​.

وكان قد أعرب الرّئيس الأميركي السّابق ​دونالد ترامب​، عن معارضته هذا الأسبوع، للإصلاحات الحدوديّة الواسعة التّي يجري التّفاوض عليها في مجلس الشّيوخ، معتبرًا أنّها "بلا معنى".