المنطقة تهتز على وقع محارق النازى الصهيونى فى غزة وتفجير الجبهة اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - مئات الشهداء والمصابين فى سلسلة مجازر وغارات وحشية على مستشفى شهداء الأقصى

الصحة الفلسطينية: عاجزون عن انتشال الضحايا والعالم تخلى عنا

المقاومة تواصل ضرباتها.. وتستقبل بلينكن بالصواريخ فى أراضى 48

خسائر فادحة للاحتلال خلال الساعات الماضية..و9 آلاف «مجنون» بـ«عفريت غزة»

صعد الاحتلال الصهيونى أمس محارقه ومجازره بحق المدنيين فى قطاع غزّة لليوم الـ95 على التوالى على حرب الإبادة التى يشنها على أهالى القطاع، كما قصف جنوب لبنان بعدة غارات فيما رد حزب الله بعشرات الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية صهيونية فى الشمال الفلسطينى المحتل.

تأتى التطورات المتلاحقة فى الوقت الذى يزور فيه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إسرائيل تحت مزاعم وقف الحرب وعدم اتساعها لتشمل لبنان. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتكاب الاحتلال 12 مجزرة خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها المئات، فى وقت تواصل المقاومة تصديها للاحتلال على محاور القتال، وأعلن الأخير عن مصرع 18 جندياً خلال يومين.

وأوضحت الوزارة، أن العديد من الشهداء تعذر انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب القصف العنيف واستهداف الاحتلال مركبات الإسعاف والدفاع المدنى واستهداف الأحياء السكنية، فى خان يونس جنوب قطاع غزّة. وكثف الاحتلال قصفه المدفعى والجوى على مناطق خان يونس، خاصة منطقة قيزان النجار، حيث أصيب العديد من الفلسطينيين، فيما يحول القصف العنيف دون وصول فرق الإسعاف.

ونسف عدداً من المنازل والأبنية السكنية فى منطقة شارع الجلاء فى خان يونس، قبل الانسحاب، على وقع معارك ضارية خاضتها المقاومة الفلسطينية على محاور تقدم الاحتلال فى مناطق خان يونس.

وشنّت طائرات الاحتلال غارات على محيط مستشفى ناصر الطبى بمدينة خان يونس، واستهدفت بشكل عنيف على طريقة الأحزمة النارية منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفتحت طائرات «كواد كابتر» الصهيونية النار بشكل كثيف ومتواصل تجاه مدارس «الأونروا» التى تضم آلاف النازحين فى منطقة الضهر غرب خان يونس جنوبا كما استهدف الاحتلال، مأوى نازحين تابعاً لمنظمة «أطباء بلا حدود» فى خان يونس، يضم أكثر من 100 موظف فى المنظمة مع عائلاتهم.

وواصل الاحتلال استهدافه لمحيط مستشفى شهداء الأقصى فى دير البلح، ونفّذ سلسلة من الأحزمة النارية فى محيط المستشفى، وكان الاحتلال قد استهدف المستشفى بالطائرات المسيّرة خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى خروج أعداد من العائلات النازحة فى المستشفى إلى مناطق أخرى.

وأكدت المنظمة، أنها لم تتلق أى أمر من قبل الاحتلال بإخلاء المقر، الذى تسبب قصفه بإصابة 4 أشخاص، بينهم ابنة أحد الموظفين تبلغ من العمر (5 سنوات)، وهى فى حالة حرجة، حسبما أكدت المنظمة فى بيان لها.

وقال مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة «بتسيلم»، إن 2.2 مليون شخص فى قطاع غزة يعانون الجوع، كنتيجة مباشرة لسياسة إسرائيل المعلنة التى تحرمهم من الغذاء.

ودوت صافرات الإنذار فى تل أبيب فيما شهدت سماؤها رشقات صاروخية كثيفة، تزامنا مع زيارة بلينكن، وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس عن أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين وقالت «كتائب القسام» فى بيان: «كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين».

كما دوت صافرات الإنذار فى «الرملة»، و«ريشون لتسيون»، و«نس تسيونا»، و«سيتريا»، و«بئر يعقوب»، و«ياشريش»، و«تل أبيب»، و«حولون»، و«اللد»، وهذه هى المرة الأولى التى يتم فيها إطلاق صواريخ من غزة تجاه وسط فلسطين المحتلة، منذ ليلة رأس السنة.

وبثت سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد مقطعاً مصوراً للأسير «الإسرائيلى» لديها «إلعاد كاتسير» وقال الأسير «الإسرائيلى»: أنا هنا منذ 3 شهور «بيبى نتننياهو» لقد تركتمونى فى الأسر منذ 3 شهور واليوم تتركونى لوحدى لا تقولوا لعائلتى إنكم فعلتم كل شىء من أجلى فهذا غير صحيح، فى كل يوم تستمر فيه حرب الإبادة يموت المزيد من الجنود وكذلك الأسرى..أوقفوا الحرب وأعيدوا الأسرى.

كما أعلنت المقاومة الفلسطينية عن تدميرها لناقلة جند بداخلها 29 على الأقل كما فجرت شاحنة حربية تنقل متفجرات. واعترف الاحتلال الصهيونى بمصرع 9 من عناصره فى معارك قطاع غزّة، قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية وقدّم اعترافه على دفعتين حيث أعلن صباحاً عن مقتل 4، ليعلن مع حلول الظهيرة مقتل 5 آخرين.

ونشر صور القتلى، بينهم مغنٍ «إسرائيلى» شهير يدعى «عيدان عميدى»، ويضاف الجنود والضباط التسعة إلى 9 آخرين قتلوا فى معارك وعمليات شنتها المقاومة ضد الاحتلال المتوغل ليبلع عددهم 18 قتيلاً، وهى أعلى حصيلة من القتلى يعترف بها الاحتلال خلال فترة زمنية قصيرة.

وكشفت مصادر عبرية عن صدمة جديدة ضربت الاحتلال بعد ارتفاع عدد مقاتليه الذين يتلقون علاج الأمراض النفسية إلى 9 آلاف.

وأكد موقع «والا» العبرى أن هذه الصدمة تضاف إلى سجل صدمات الاحتلال، الذى سجلته المقاومة الفلسطينية، حتى أصبحت «عفريت غزة» وأشارت الهيئة الطبية فى قوات الاحتلال إلى أن ربع الذين كانوا يتلقون العلاج من مرض عقلى لن يعودوا إلى الحرب.

وقصفت مُسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق الغندورية فى قضاء النبطية بصاروخ موجه جنوب لبنان ما أسفر عن استشهاد 3 من عناصر «حزب الله» وأعلن الحزب فى بيان، له عن أنه شن هجوماً بمسيرة على مقر قيادة إسرائيلية ردا على مقتل القيادى فى الحزب وسام الطويل ونائب رئيس المكتب السياسى لحماس صالح العارورى.