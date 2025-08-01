شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 1 أغسطس: بداية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج الحوت بالعديد من الصفات والتي منها الحساسية والعاطفية الشديدة، والإخلاص كما يتمتع بشخصية إجتماعية مرحة لذلك فهو يمتلك العديد من الأصدقاء.

برج الحوت في حظك اليوم

يتميز مولود برج الحوت بصفات أخرى منها ميله للجلوس في منزله لساعات طويلة دون أن يشعر بالملل، كما يميل للعيش في الخيال لبعض الوقت الأمر الذى يساعده على إبتكار أفكار مميزة.



مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنان هشام عباس ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني:

اعتبر كل يوم هو بداية جديدة في حياتك المهنية، وضع خطة تساعدك على تحقيق أحلامك وطموحاتك على أرض الواقع ولا تستسلم لليأس حتى تحقق الإنجاز الذى تحلم به.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

لا تفكر في الحبيب السابق وأغلق هذه الصفحة من حياتك حتى تمضى قدماً وتتخلص من شعورك الدائم بالحزن وبالسؤال الذى ليس له إجابة لماذا تركك ؟.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي:

لا تفرط في تناول القهوة أو الشاي حتى لا تصاب بالأرق وبالتالي تشعر بالكسل الذى يجعلك تتراجع عن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يجب على مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة، أن ينسى الحبيب السابق ولا يفكر به مرة أخرى، ويفتح صفحة جديدة في حياته.