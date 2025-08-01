شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 1 أغسطس: اهتم بعملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرف مواليد برج الثور بالعديد من الصفات والتي منها قدرتهم على تحمل المسئولية كما يتسمون بالأناقة والإفراط في تناول الطعام والغيرة الشديدة على شركاء حياتهم.

برج الثور في حظك اليوم

يتسم مولود برج الثور بصفات أخرى منها تمتعه بشخصية قيادية كما يحب عمله ويتصف أيضاً بالعناد الذى يدفعه لإتخاذ قرارات تتسبب له في العديد من المشاكل.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنان جورج كلونى ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد المهني:

اهتم بعملك واحرص على تطوير أدواتك حتى تحقق أحلامك على أرض الواقع ولا تنصت لأى شخص يحاول أن يقلل من شأنك في العمل.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

انصت لشريك حياتك جيداً ولا تنفعل عليه عند مناقشته في أي موضوع خاص بحياتكما، حتى تصل معه لحل يجعلكما تشعران بالحب والسعادة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي:

احرص على خسارة وزنك الزائد الذى اكتسبته الفترة الماضية من خلال اتباع نظام غذائى صحى مناسب لك، كما عليك الحصول على قسط كافٍ من النوم.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة، أن يهتم بعمله ويحرص على تطوير أدواته حتى يحقق أحلامه على أرض الواقع.