شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 1 أغسطس: انتهز الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج السرطان من الأبراج المائية التي تتميز بالحساسية الشديدة والعاطفية التي تجعله يتأثر من أقل كلمة تلقى على مسامعه، كما يحب عائلته ودائماً ما يحرص على حمايتهم ودعمهم.

برج السرطان حظك اليوم

يتسم مولود برج السرطان بالمرونة في التعامل كما لديه القدرة على تحمل المسئولية، ورغم طيبة قلبه لكنه لا يستطيع مسامحة من أساء إليه، ويتصف بالغيرة الشديدة على شريك حياته .

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنان هانى سلامة ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى:

انتهز أي فرصة تساعدك على تجديد وتقوية علاقتك بزملائك، كما عليك بإعادة ترتيب أولوياتك من جديد حتى تستطيع إنجاز المهام المطلوبة منك خلال وقت قصير.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

لا تنصت لأى طرف ثالث يحاول إثارة المشاكل بينك وبين شريك حياتك، حتى تنعم بحياة هادئة مستقرة خالية من المشاكل والخلافات الدائمة.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي:

اهتم بصحتك باتباع نظام غذائى صحى متوازن يساعدك في الحصول على العناصر الغذائية الهامة التي تحتاج إليها حتى تحافظ على صحتك مع مرور الوقت.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن ينتهز أي فرصة حتى يتقدم في عمله ويصل لما هو يحلم به طوال الوقت.