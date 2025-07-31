شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج بتتغير حالتها المزاجية مع تغيير حالة الطقس.. مش بيكونوا فى المود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تتعامل جميع الأبراج بنفس الدرجة مع تغير الطقس، فهناك من ينقلب مزاجه تمامًا مع إرتفاع درجات الحرارة أو تغير الطقس المفاجئ، وهنا نستعرض مع سليمان سماحه خبير علم الفلك والطاقة، أبرز الأبراج التى تتغير حالتها المزاجية مع تغير حالة الطقس، وهى:

أبراج تتغير حالتها المزاجية مع تغير حالة الطقسبرج السرطان:

في مقدمة هؤلاء يأتي برج السرطان، الذي يتأثر نفسيًا بأي تغير خارجي، ويتحول إلى شخص منطوٍ أو متقلب المشاعر مع تقلب الطقس فى الصيف أو الشتاء.

برج الحوت:

أما برج الحوت، فمزاجه يتماشى مع الطقس بدرجة مدهشة كلما زادت حرارة الجو، إزدادت رغبة الحوت في الإنعزال والتذمر، وكأن العوامل الجوية تمس أعماقه مباشرة.

برج العذراء

يعاني مولود برج العذراء من فوضى الطقس لأنه يفضّل النظام والروتين، وأي إضطراب في الظروف الجوية يُشعره بالإرتباك والضيق. بينما برج الدلو يبدو أكثر تكيّفًا، لكنه يُصاب بنوبات من المزاج الحاد إذا استمرت الظروف المناخية المتعبة لفترة طويلة.

برج الجدي:

قد يُشكّل تقلب الجوعائقًا كبيراً أمام سعي مواليد برج الجدي ويعيق للنجاح، مما يُفقدهم تركيزهم المعتاد قد لا يتوافق جوّ الصيف المفعم بالحيوية برج الجدى، قد تُشتّت حرارته انتباهه وتُرهقه، مما يدفعه إلى اللجوء إلى بيئته الأكثر خصوصيةً وبرودةً حيث يُمكنه تجديد نشاطه.



