طالع الأبراج: العقيق حجر حظ مواليد برج الأسد.. يزيد الحظ والطاقة الإيجابية

كتبت: سما سعيد

الأربعاء، 30 يوليو 2025 10:00 م

منذ العصور القديمة، عظم الناس من مختلف الثقافات والحضارات أهمية الأحجار الكريمة لمواليد الأبراج، بارتدائها على شكل تمائم أو استخدامها في معرفة ، وحتى اليوم، نؤمن بأن أحجار الأبراج تُعطينا شفاءً عاطفيًا، وحكمةً روحية، وتمكينًا نفسيًا، وقوة حدس مُعززة، خاصة إذا تم ارتداء الحجر الكريم حسب مواليد كل برج فلكي.

كما تُضفي أحجار الميلاد أو أحجار الأبراج صفاءً ذهنيًا عندما يكون حكمك مُشوشًا بالشكوك وانعدام الأمن، قد يُفيدك ارتداء حجر ميلاد مناسب يتوافق مع برجك بطرق عديدة، إذ يُمكنه أن يُنمي اللطف والشجاعة والشغف والعزيمة لتحقيق أهدافك وأحلامك، لذا يستعرض الخليج 365 صفات حجر العقيق حجر برج الأسد وفقاً لموقع "gemsny" كما يلي.

صفات مواليد برج الأسد

يُصنف مواليد برج الأسد عالميًا ووفقاً لعلم الأبرج كقادة بالفطرة، وتجذب شخصيتهم الواثقة والمبدعة الأنظار أينما كانوا، ورغم حيويتهم ونشاطهم، قد يبدون أيضًا شرسين ووحادين لمن حولهم في بعض الأوقات، خاصة إذا شعروا بأنهم غير مقدرون.

حجر العقيق حجر مواليد برج الأسد

إذا كان برجك هو الأسد، يمكنك الحفاظ على تركيزك وثباتك بارتداء حجر العقيق، يتميز حجر العقيق بألوان حمراء عشبية جذابة، تُساعد على النمو الشخصي وتجعل الأسد أكثر اعتمادًا على نفسه.

حجر العقيق صاحب الطاقة الإيجابية

يمكن أن يساعد اللمعان الذهبي للون حجر العقيق مواليد برج الأسد في استكشاف جانبهم الإبداعي أثناء ربطهم بشاكرا الجذر الخاصة بهم، كما يزيد من الطاقة الإيجابية لمولود برج الأسد.

حجر العقيق.. حجر البدايات المزدهرة

لبدايات مزدهرة وسعيدة، يُحدث حجر العقيق العجائب مع هذا البرج الفلكي، كما يخلصهم من العلاقات العاطفية المتوترة، فهو حجر ميلاد برج الأسد، الذي يعمل على الشفاء والتغيير.

