طالع الأبراج: برج الحمل.. حظك اليوم الثلاثاء 29 يوليو: لا تتجاهل إحساسك

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الحمل يتميز بالحيوية والاندفاع، لا يخشى التحديات، بل يبحث عنها، صريح لأقصى درجة، ويحب القيادة، لكنه أحيانًا يتصرف بسرعة دون تفكير كافٍ، ما قد يوقعه فى أخطاء يمكن تجنبها.

برج الحمل فى حظك اليوم 29 يوليو

تشعر اليوم بطاقة داخلية تجعلك أكثر حسمًا فى قراراتك، لكن لا تتجاهل الإشارات الصغيرة، فحدسك اليوم أقوى من المعتاد، كن متيقظًا لما يدور حولك، خاصة فى العلاقات القريبة، فهناك من ينتظر منك مبادرة بسيطة.

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الممثلة صبا مبارك، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تُعرض عليك فرصة تحتاج لجرأة فى اتخاذ القرار، لا تتردد كثيرًا، لكن لا تندفع دون دراسة، التوازن مطلوب، خاصة عندما يتعلق الأمر بعلاقات العمل، لا تكن قاسيًا مع زملائك، فالكلمة اللينة تفتح أبوابًا كثيرة.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

شريك حياتك يشتاق إلى وجهك الحنون، حتى لو لم يُظهر ذلك، لا تدع الانشغالات تسرق لحظات الدفء، وإذا كنت أعزب، قد يظهر شخص من الماضى يثير قلبك من جديد، لكن احذر من العودة دون وضوح النوايا.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

ربما تشعر بآلام بسيطة فى المفاصل أو العضلات، لا تهملها، خاصة إذا كنت تمارس التمارين القاسية، جسدك يحتاج إلى رعاية متوازنة بين النشاط والراحة، لا تنسَ شرب الماء بانتظام.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

تستعد لمرحلة جديدة من التغيير، قد تكون عاطفية أو مهنية، لكنك هذه المرة أكثر نضجًا، لا تتردد فى ترك ما لم يعد يناسبك، وتذكر أن إحساسك الصادق دليلك إلى الطريق الصحيح.