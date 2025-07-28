شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج تضع المعاهد الموسيقية رغبتها الأولى في التنسيق.. هل انت منهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

في كل موسم تنسيق جامعي، يظهر طلاب يختلفون في اهتماماتهم وخياراتهم المستقبلية، فبينما يسعى البعض وراء الكليات النظرية أو العلمية التقليدية، هناك من يحمل شغفًا خاصًا تجاه الفنون، وتحديدًا الموسيقى. هؤلاء الطلاب لا يرون في الموسيقى مجرد هواية، بل أسلوب حياة ورغبة حقيقية في تحويل الشغف إلى مهنة. المدهش أن هذا الميل لا يرتبط فقط بالميول الشخصية، بل تشير بعض التحليلات الفلكية إلى أن الانجذاب نحو دراسة الموسيقى والفنون غالبًا ما يظهر بوضوح لدى مواليد أبراج معينة، لديهم ارتباط داخلي بالجماليات، الإبداع، والتعبير العاطفي.

إليك أبرز الأبراج التي تُعد الكليات الفنية والموسيقية رغبتها الأولى وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla":

أبراج الكليات الفنية رغبتها الأولى في التنسيقبرج الثور:

مواليد برج الثور معروفون بعشقهم للجمال الحسي بكل أشكاله، وبالأخص الموسيقى. يتمتعون بذوق موسيقي راقٍ، ويفضلون النغمات الكلاسيكية والأنغام الهادئة التي تلامس الروح. لديهم قدرة فائقة على تذوق التفاصيل الدقيقة في التكوينات الموسيقية، وغالبًا ما يبرعون في العزف أو الغناء بسبب حسهم العالي بالانسجام واللحن.

برج الميزان:

برج الميزان هو برج التوازن والتناغم، ولا عجب أن ينجذب مواليده نحو دراسة الفنون، خصوصًا الموسيقى. يبحث مولود الميزان دائمًا عن الألحان التي تعكس مشاعره العميقة، ويميل إلى الأنواع الموسيقية التي تعبر عن الجمال الداخلي والسلام العاطفي. لذلك يُفضل الكليات التي تمنحه مساحة لاكتشاف مختلف أنواع الموسيقى والعمل الإبداعي الجماعي.

برج الجوزاء:

برج الجوزاء يتميز بالحيوية والفضول والتنوع. مولود برج الجوزاء لا يكتفي بنوع موسيقي واحد، بل يستمتع بالتنقل بين الكلاسيكي والحديث، والشرقي والغربي. يُقدر الجوانب الفكرية والفلسفية للموسيقى، وقد يميل إلى تأليف موسيقى تحمل أفكارًا جديدة أو تعبيرات غير تقليدية. الكليات التي تتيح له التجربة والتنوع هي وجهته المثالية.

برج الحوت:

برج الحوت الفنان الحالم، والعاشق للأحاسيس العميقة. غالبًا ما يجد في الموسيقى ملاذًا ووسيلة للتعبير عن مشاعره الغامرة. ينجذب إلى الألحان الحالمة ذات الطابع الروحي أو الرومانسي، ويميل إلى دراسة الموسيقى التي تمس القلب والوجدان. لا يرة الموسيقى كمادة علمية فقط، بل كحالة وجدانية يعيشها بالكامل.

برج الدلو:

مولود برج الدلو المبتكر والمتمرد على القوالب النمطية. مواليد برج الدلو يحبون الموسيقى التجريبية، ويبحثون دائمًا عن الأصوات الجديدة والتكوينات غير التقليدية. قد ينجذبون إلى دراسة الموسيقى الإلكترونية أو استخدام التكنولوجيا الحديثة في التأليف. الكليات التي تدعم الابتكار وتفتح آفاقًا جديدة في عالم الصوت هي ما يتطلعون إليه.



دراسة الموسيقى