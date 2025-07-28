شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم الإثنين 28 يوليو: قوتك في صبرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم ملامحه الهادئة وكلماته الرقيقة، إلا أن مولود برج السرطان يملك قوة جبارة تكمن في قلبه وعقله، هو من الأشخاص الذين يتألمون في صمت، لكنهم لا يسقطون أبدًا، بل ينهضون أقوى وأكثر حكمة، لا يستسلم بسهولة، ولا يسمح لأي موقف أن يهز كيانه، بل يتعامل معه بصبر وإصرار وذكاء نابع من تجارب الحياة.

برج السرطان في حظك اليوم 28 يوليو

قوة برج السرطان ليست بالصوت العالي، بل في عمق نظرته وتحمله لما لا يطيقه غيره، هو من النوع الذي يحمل الجميع من حوله، يُداوي، يُساند، ويُكمل طريقه رغم التعب، قد يظنه البعض حساسًا فقط، لكنه في الحقيقة جبل لا يُهز، يواجه الأزمات بإيمان، ويتخذ قراراته عندما يحين الوقت بدقة وحنكة وبدون تردد.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان النجمة شيرين رضا، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج السرطان توقعات خبراء الأبراج لأصحاب برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تحتاج إلى الوقوف بحزم تجاه موقف في العمل، لا تسمح لأحد أن يستهين برأيك أو يضغط على خياراتك، لديك قدرة على وضع الأمور في نصابها الصحيح دون صدام، فقط كن واثقًا في نفسك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

قلبك الطيب وحنيتك قد تجعلك تتحمل ما لا يُحتمل في العلاقة، لكنك اليوم قادر على رسم الحدود دون أن تفقد دفئك، لا تتنازل عن كرامتك من أجل إرضاء أحد، فالحب لا يعني التضحية المستمرة من طرف واحد.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي

طاقتك قد تكون منخفضة قليلًا بسبب الضغوط، لكنك قادر على تجاوز ذلك بالاهتمام بجسمك واحتياجاتك النفسية، خصص وقتًا لنفسك اليوم، فالاهتمام بالذات أحد أشكال القوة.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة ستشهد تحولات إيجابية تأتي بعد صبر طويل، استعد لاستقبال تغييرات تمنحك ما تستحقه، فقط استمر في هدوئك وابتعد عن الانفعال، فالفوز سيكون من نصيبك بفضل ثباتك وقوة قلبك.