طالع الأبراج: 3 أبراج كليات ومعاهد التمثيل رغبتهم الأولى.. نجوم المستقبل

يحرص طلاب الثانوية العامة على اختيار الكلية المناسبة لهم والتي تتناسب مع ميولهم، فالبعض يختار دراسة فن التمثيل من خلال الإلتحاق بالكليات والمعاهد الفنية التي بها هذا التخصص، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".

أبراج كليات ومعاهد التمثيل رغبتهم الأولى برج الأسد:

يتميز مواليد برج الأسد بموهبتهم الفطرية في الأداء، فهم يتألقون في الأضواء ويستمتعون بالاهتمام، الذي يزيد من ثقتهم بأنفسهم وإبداعهم وقدرتهم على التعبير عن مشاعرهم وهذا يجعلهم بارعين في جذب انتباه الجمهور لهم.

برج الحوت:

يُعرف مواليد برج الحوت بعمق مشاعرهم وتعاطفهم، الأمر الذى يساعدهم على التواصل مع من حولهم، كما يتمتعون بخيال واسع، الذى يساعدهم على تقمص الشخصية بشكل أفضل.

برج الجوزاء:

يتميز مولود برج الجوزاء بسرعة البديهة وقدرتهم على التكيف، مما يجعله مثالي لتجسيد شخصيات متنوعة، و مهاراته الفطرية في التواصل وحبه للتفاعل مع الآخرين يجعله بارع في التمثيل، لذلك يحلم بدراسة والعمل بهذا المجال.



فتاة تهوى التمثيل