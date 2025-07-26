شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: أبراج لا تعتذر بسهولة وكبريائهم يرفض الندم.. برج الجدي يفضل الصمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العلاقات الاجتماعية، يظن البعض أن الاعتذار مهارة بسيطة، لكن الحقيقة أن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة كبيرة في الاعتراف بالخطأ،حتى وإن شعروا بالندم داخليًا ويعتقد خبراء الأبراج أن بعض الأبراج تميل دونًا عن غيرها إلى عدم الاعتراف بالخطأ بسبب كبريائهم، نستعرضهم وفقًا لما نشر في موقع thedailyjagran.

برج الميزان.. الكبرياء فوق كل شيء

يعد برج الميزان من أكثر الأبراج عنادًا وغموضًا، ورغم إحساسه الداخلي بالذنب أحيانًا، إلا أنه يفضل الصمت على الاعتذار يرى في التراجع ضعفًا، وغالبًا ما يحاول إصلاح الموقف بأفعال وليس بكلمات.

برج الجدي.. يفضل الصمت على المواجهة

برج الجدي بطبيعته عقلاني ويحسب خطواته بدقة وإن شعر أنه أساء لأحد، فقد يتجاهل الأمر ظنًا منه أن الوقت كفيل بتهدئة النفوس.لا يرى الاعتذار وسيلة ضرورية، بل يعتبره عبئًا اجتماعيًا لا حاجة له.

برج الأسد.. كرامته لا تسمح

رغم طيبة قلبه، إلا أن مولود برج الأسد لا يطيق الاعتراف بالخطأ بسهولة، خصوصًا إذا كان أمام من يقلل من شأنه. يرى نفسه في موقع القيادة، والاعتذار في عرفه أشبه بخسارة الهيبة.

برج الدلو.. يبرر ولا يعتذر

برج الدلو يُفضل تبرير أفعاله وتقديم تفسير منطقي، بدلًا من قول "أنا آسف" فهو يرى نفسه دائمًا مختلفًا عن الآخرين، ويؤمن بأن نواياه كانت طيبة، حتى وإن تسببت في ألم للغير.

برج الحمل كبريائه يمنعه

يعرف برج الحمل بعناده وكبريائه يكره الاعتراف بخطئه، حتى مع وجود أدلة دامغة الاعتذار يشعره بالضعف، لذا غالبًا ما يجد طرقًا لتبريرأخطائه أو إلقاء اللوم على الآخرين هذا قد يصعب عليه الحفاظ على علاقات صحية.



