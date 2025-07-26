شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج تفرح لنجاح غيرها ولو كانت حزينة من جواها.. برج الحوت الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في زمن تسوده المقارنات السريعة، وتتبدل فيه القلوب بسهولة، لا يزال هناك من يحتفظ بنبل داخلي يسمح له بالفرح لنجاح الآخرين، حتى وإن كان يمر داخليًا بوجع أو خيبة أو فشل. أصحاب هذه القلوب النقية لا تعرف الغيرة طريقًا إليهم، ولا تسمح للمنافسة أن تلوث مشاعرهم.

في هذا التقرير، يستعرض ”الخليج 365” بالتعاون مع خبير الطاقة وعلم الفلك سليمان سماحة، أبرز الأبراج التي تستطيع أن تبتسم لفرح غيرها حتى وإن كان الحزن يعتصر قلبها.

برج الحوت: رقيق المشاعر بطبعه، لكن حب الناس عنده لا يقل عن حب الذات. برج الحوت قد يبكي بحرقة على حلم ضائع، لكنه لن يتردد لحظة في تهنئة صديق نجح. يرى في نجاح الآخرين بارقة أمل تعيد إليه الإيمان بالعالم.



برج الميزان: يعرف برج الميزان أن النجاح لا ينتقص ممن حوله، بل يزيدهم جمالًا. لذا، حتى وإن كان داخله حزينًا، يبارك للآخرين بنبل واتزان. لديه إيمان راسخ أن "كل شيء بوقته حلو"، وأن دوره قادم لا محالة.



برج السرطان: رغم رهافة إحساسه، لا يسمح برج السرطان للحسد أن يقترب منه. يفرح بصدق لنجاح من يحب، بل ويدعمهم بقوة، حتى إن كان يخفي خلف ابتسامته ألمًا لا يرى.



برج الثور: برج الثور: هادئ، ثابت، وواثق أن رزقه سيأتي في وقته. برج الثور قد يشعر أحيانًا بالحزن على تأخر ما يتمناه، لكنه لا يحمل الكره في قلبه. يرى أن نجاح الآخرين لا يهدد أمنه الداخلي، بل يبارك لهم من القلب.



شخص يظهر الفرح