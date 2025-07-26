شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم السبت 26 يوليو: تطور مهني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج القوس عاشق للحرية، طموحه ليس له حدود، وفضوله لا يتوقف عند حد. يتمتع بروح مغامرة، يبحث دائمًا عن تجارب جديدة تضيف له، لا يحب الروتين، ويهرب من القيود بذكاء وإبتسامة، ايضًا يتميز بحس فكاهي يجعله خفيف الظل في أكثر المواقف توترًا، وصراحته المحببة قد تكون صادمة أحيانًا لكنها غالبًا تنبع من نية طيبة لا يعرف الحقد، ويسامح سريعًا، ويمنح من يحبهم كل الثقة والدعم.

برج القوس في حظك اليوم

يمتلك مواليد برج القوس طاقة داخلية متجددة، تجعلهم من أكثر الأبراج قدرة على تخطي العقبات والإنطلاق نحو الأهداف دون خوف من الفشل. يتميزون بحبهم للسفر والتجربة والمغامرة، وهم بارعون في خلق فرص جديدة حتى في أكثر اللحظات ضبابية. القوس لا يقف كثيرًا عند الأزمات، بل يرى في كل عثرة دربًا للخبرة والنمو.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين ويقدم “الخليج 365" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني:

اليوم مثالي للتركيز على المشاريع المؤجلة أو المفاوضات التي تتطلب ذكاءً لغويًا، لذا حاول أن تستخدم مهاراتك في الإقناع بحذر، ولا تتسرع في إطلاق الأحكام. لا تستبعد فكرة التعاون مع زميل مختلف عنك في الأسلوب، فقد تكون نتائجه غير متوقعة ومثمرة.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

رغبتك في الحرية قد تُفسَّر من الطرف الآخر على أنها انسحاب أو تجاهل، فأحرص على التوازن بين المساحة التي تحتاجها وبين التعبير عن اهتمامك. كلمة صادقة اليوم قد تذيب برودًا تراكم خلال الأيام الماضية.

ابتعد عن الأطعمة الحارة أو الثقيلة خصوصًا في فترات المساء جسمك بحاجة إلى توازن غذائي يحافظ على نشاطك ويقيك من التقلصات المعوية التي قد تلوح في الأفق.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي:وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس خلال الفترة المقبلة :

من المتوقع أن تحمل لك الساعات القادمة تطورًا في ملف مهني كنت تظنه راكدًا، وقد تستقبل اتصالًا يحمل أخبارًا تفتح لك بابًا جديدًا لا تستبعد أيضًا لقاءً عابرًا يترك أثراً غير متوقع في حالتك المزاجية.