طالع الأبراج: برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 25 يوليو: تخلص من رهاب الحب

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج الجدى بالعديد من الصفات، والتى منها تمتعه بشخصية مستقلة، لذلك لا يسمح لأى شخص أن يملى عليه أوامر، كما يتسم بالجدية والانضباط.

برج الجدى فى حظك اليوم

يتصف مولود برج الجدى بصفات أخرى منها النرجسية وحبه الشديد للهدوء الذى يدفعه للجلوس فى الأماكن البعيدة عن أى ضجيج، كما يحب عمله ويحرص على إتقانه.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنان أحمد حاتم، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى

تخلص من أفكارك السلبية حتى تستطيع المضى قدماً فى حياتك المهنية وتحقق الإنجازات التى تحلم بها وتتفوق على من حولك وتستعيد ثقتك بنفسك من جديد.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تخلص من رهاب الارتباط وافتح قلبك مرة أخرى لعل الطارق لا يشبه حبيبك السابق الذى ترك بداخلك جرحا مازالت تعانى منه حتى هذه الفترة.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحى

اهتم بصحتك بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، واتبع نظاما غذائيا صحيا مناسبا حتى تقوى جهازك المناعى وتحمى نفسك من الأمراض المعدية.

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

