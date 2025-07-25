شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 25 يوليو: تقدم مهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواليد برج القوس معروفون بطاقتهم الإيجابية وروحهم المغامِرة، فهم محبون للحرية ويبحثون دائمًا عن التجديد والتجربة، يتمتعون بصراحة قد تكون جارحة أحيانًا، لكنهم غالبًا لا يقصدون الإيذاء.

برج القوس فى حظك اليوم

يعرف مولود برج القوس بشغفه للمعرفة واستكشاف كل ما هو جديد، كما أنه يتمتع بمرونة عقلية وروح مرحة تجعله محبوبًا فى أوساطه الاجتماعية والمهنية، لكنه قد يتردد أحيانًا فى اتخاذ قرارات طويلة المدى.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة نيللى كريم، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

تعيش حالة من الانسجام فى بيئة العمل، وتجد دعمًا من زملائك فى مشروع مهم، مما يعزز فرصك فى التقدم أو الحصول على مكافأة، انتبه فقط إلى التفاصيل الدقيقة ولا تعتمد على الحظ وحده.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تحتاج اليوم إلى تجديد طريقتك فى التعبير عن مشاعرك، فقد يشعر الشريك بأن العلاقة تدخل مرحلة من الملل، كن صريحًا ولكن حنونًا، واستعد لمفاجأة رومانسية تعيد الدفء إلى قلبك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

طاقتك مرتفعة اليوم، حاول استغلالها فى ممارسة نشاط رياضى أو الخروج إلى الهواء الطلق، ولا تهمل آلام الظهر أو الإرهاق المتكرر، قد تحتاج إلى الراحة أكثر مما تعتقد.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة قد تحمل لك فرصًا للسفر أو البدء فى مشروع خاص، استمع لحدسك ولا تتردد فى اتخاذ قرارات جريئة، النجاح يرافقك إذا مزجت بين الشجاعة والتخطيط.