طالع الأبراج: برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 25 يوليو: دفء وحب

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات، والتى منها المرح وحبه الشديد للعمل وحرصه على إتقانه، كما يتسم بالنشاط والقدرة على التكيف مع الظروف المختلفة.

برج الجوزاء فى حظك اليوم

يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها المرونة فى التعامل والذكاء والرومانسية والمزاجية والحرص على خوض المغامرات وسماع الأغانى.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنانة مارلين مونرو، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الجوزاء توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى

هذا اليوم مثمر بشكلٍ خاص للعاملين فى الحكومة بمختلف اختصاصاتهم، وللعاملين فى وظائف إدارية، أى أعمالٍ تفصيليةٍ كنتَ تؤجلها، ينصح بإنجازها اليوم، لأنها ستكون سهلة.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لقد غمرتك كلمات طيبة عبرت لشريكك مرارًا عما يعنيه لك، الآن هو وقت الفعل، اثبت جدارة حبك من خلال فعلٍ ما، قد يفاجأ شريكك برؤية تجليات الحب.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى

جسمك يحتاج إلى الاعتدال والروتين، وربما بعض الحركة التى لا تبدو مرهقة، حتى النشاط الخفيف فى الهواء الطلق يُمكن أن يحسن مزاجك، التزم بالأساسيات التى تساعدك على الشعور بالثبات والصفاء الذهنى.

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

سيميز الدفء والحب تفاعلاتكم اليوم، مما يشجع الآخرين على التعبير عن مشاعرهم، مع أن التجارب المريرة لا تزال عالقة فى ذهنكم، إلا أن هذا هو الوقت المناسب للتخلص من كل السلبية والضغائن التى تحملتموها منذ زمن.