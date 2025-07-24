شكرا لبحثكم عن خبر اعتقد أن سيتزوج ملكة جمال فرنسا.. مسن بلجيكي ضحية الاحتيال العاطفي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعد 4 سنوات من فقدان زوجته، وجد ميشيل، الرجل البلجيكي السبعيني، نفسه غارقًا في الوحدة. وبينما يتصفح هاتفه، تعرّف عبر الإنترنت على امرأة تُدعى "صوفي فوزيلو"، والتي أخبرته بأنها ملكة جمال سابقة تعيش في فرنسا.

وكانت المحادثات بينهما دافئة، والرسائل طويلة، والمشاعر المتبادلة بدت حقيقية في نظره، إذ شعر ميشيل أن الحياة ربما منحته فرصة جديدة للحب، فقرر أن يخوض المغامرة وقطع أكثر من 700 كيلومتر ليقابلها.

وفي لحظة من الترقب، فتح رجل الباب لميشيل وقال له بهدوء: "أنا زوجها، من أنت؟"، ليردّ ميشيل بكل ثقة: "أنا الزوج المستقبلي".

مسن بلجيكي يتعرض لـ"الاحتيال العاطفي"

بدأت الحكاية عندما تعرّف ميشيل، وهو رجل سبعيني من بلجيكا، عبر تطبيق "واتساب" على شخص ادعى أنه "صوفي فوزيلو"، وهي في الحقيقة وصيفة ملكة جمال فرنسا لعام 2007، وتعاني من ضعف جزئي في السمع.

وخلال أسابيع من التراسل، تطوّرت العلاقة بشكل عاطفي، ودفع ميشيل خلالها مبالغ مالية ضخمة تراوحت بين 25 و35 ألف يورو، معتقدًا أنه يساعد خطيبته المستقبلية.

الصدمة وقعت عندما وصل إلى فرنسا للقائها، ليُفاجأ بزوجها الحقيقي فابيان الذي وثّق اللقاء بكاميرا هاتفه وسارع إلى كشف الحقيقة، مؤكدًا أن الحساب الذي كان يتواصل معه ميشيل مزيف.

ونشر فابيان الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي محذرًا من الحسابات الوهمية، وداعيًا إلى الحذر من عمليات الاحتيال التي تستغل أسماء شخصيات عامة.

أما صوفي، فقد أعربت لاحقًا عن حزنها وأسفها لما جرى، مؤكدة أنها لم تكن على علم بما حصل، وأن القصة مزقت قلبها.

كما دعت ميشيل إلى جمع وتوثيق كل الأدلة ذات الصلة، والتوجّه إلى الجهات الأمنية لتقديم بلاغ رسمي حول الواقعة.

وفي حين لم تصرّح الشرطة الفرنسية حتى الآن ما إذا كانت قد باشرت التحقيق في تتبع الحساب المزيف أو تحديد مصدره، فقد أثارت الحادثة تساؤلات أخلاقية ملحّة بشأن من يحمي كبار السن من الوقوع ضحية لوعود الإنترنت الكاذبة والاحتيال الرقمي؟

وأثارت الحادثة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث عبر كثيرون عن تعاطفهم مع ميشيل، في حين طالب آخرون بضرورة رفع الوعي بشأن الاحتيال العاطفي.

وكتب سيدريك: "تبدو هذه الحالات للوهلة الأولى سخيفة ومثيرة للشفقة، لكنها تعكس أيضًا المعاناة الشديدة والهشاشة النفسية التي يعاني منها هؤلاء الناس.

أما مينوغي فكتب: "لا أفهم كيف يمكن أن تتعرض للاحتيال مع كل التحذيرات المتعلقة بالملفات الشخصية المزيفة".

من جهته، قال تيو: "التعرض للاحتيال بهذه الطريقة يجب أن يؤدي إلى حرمان الشخص من حقه في التصويت على الفور وبصورة دائمة".